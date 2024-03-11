السبيعي إدارة الانتخابات تستقبل طلبات الترشح خلال رمضان من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر

السبيعي إدارة الانتخابات تستقبل طلبات الترشح خلال رمضان من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر
التاريخ
3/11/2024 2:11:27 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي، إن إدارة شؤون الانتخابات تستقبل طلبات الترشح لانتخابات "أمة 2024" خلال شهر رمضان من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.
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