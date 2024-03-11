Monday, 11 March 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السبيعي إدارة الانتخابات تستقبل طلبات الترشح خلال رمضان من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر

3/11/2024 2:11:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي، إن إدارة شؤون الانتخابات تستقبل طلبات الترشح لانتخابات "أمة 2024" خلال شهر رمضان من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

MENAFN11032024000130011022ID1107958620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث