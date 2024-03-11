اليوسف ‏يتفقد إدارة الانتخابات تسخير كافة الإمكانيات والتسهيلات للمرشحين وفقا للقانون

MENAFN - Al-Anbaa) قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، بجولة تفقدية في إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ لمتابعة سير عملية تسجيل المرشحين والمرشحات للانتخابات التي ستجرى في الرابع من ابريل المقبل.

‏واطلع على آلية التسجيل وقبول الطلبات والتيسيرات التي توفرها الإدارة للمرشحين والتنسيق القائم بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية بهدف ضمان سهولة وسلامة عملية تسجيل المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة 2024.

‏وعبّر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، عن خالص التمنيات لجميع المرشحين والمرشحات بالتوفيق لما فيه مصلحة البلاد، معربا عن شكره وتقديره لكافة الأجهزة الحكومية ولرجال وزارة الداخلية على عملهم المنظم والمتكامل لتجهيز مقر استقبال المرشحين.

‏ووجه رجال الأمن إلى تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات للمرشحين وفقاً لقواعد القانون واللوائح المنظمة للانتخابات البرلمانية، متمنياً ان يخرج العرس الديموقراطي بالصورة الحضارية التي تليق باسم الكويت عالياً.