Monday, 11 March 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمير يتسلم أوراق اعتماد سفراء ألبانيا وميانمار وتونس والولايات المتحدة وإيطاليا

3/11/2024 2:11:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل في قصر بيان صباح اليوم، بتسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أوراق اعتماد كل من السفير إلير هوسا سفيرا لجمهورية ألبانيا والسفير تشان آي سفيرا لجمهورية اتحاد ميانمار والسفير محمد كريم البودالي سفيرا لجمهورية تونس والسفير كارين هيديكو ساساهارا سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية والسفير د. لورينزو موريني سفيرا لجمهورية إيطاليا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

MENAFN11032024000130011022ID1107958618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث