الأمير يتسلم أوراق اعتماد سفراء ألبانيا وميانمار وتونس والولايات المتحدة وإيطاليا

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل في قصر بيان صباح اليوم، بتسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أوراق اعتماد كل من السفير إلير هوسا سفيرا لجمهورية ألبانيا والسفير تشان آي سفيرا لجمهورية اتحاد ميانمار والسفير محمد كريم البودالي سفيرا لجمهورية تونس والسفير كارين هيديكو ساساهارا سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية والسفير د. لورينزو موريني سفيرا لجمهورية إيطاليا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.
حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.
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