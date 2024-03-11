وزيرة الأشغال توقع عقدي صيانة البنية التحتية لمنطقتي اليرموك وقرطبة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
وقعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان، عقدي تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقتي قرطبة واليرموك واستبدال شبكتي الصرف الصحي والأمطار وإصلاح طرقهما بشكل جذري ، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم بمقر الوزارة .
وقالت الوزيرة المشعان ان توقيع عقود تحسين البنية التحتية للمنطقتين بداية لإصلاح طرق بقية مناطق الكويت .
بدوره افاد المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة م. احمد الصالح بانتهاء اعداد وثائق مناقصات الصيانة الجذرية لطرق محافظات الكويت والطرق السريعة ، مشيرا الى ان الوزارة ستخاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن مناقصات الصيانة الجذرية لاخذ موافقاته، تمهيدا لطرحها وانه سيتم تخصيص 12 عقدا صيانة جذرية لطرق محافظات الكويت و 6 عقود صيانة للطرق السريعة.
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