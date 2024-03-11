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وزيرة الأشغال توقع عقدي صيانة البنية التحتية لمنطقتي اليرموك وقرطبة

3/11/2024 2:11:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان

وقعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان، عقدي تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقتي قرطبة واليرموك واستبدال شبكتي الصرف الصحي والأمطار وإصلاح طرقهما بشكل جذري ، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم بمقر الوزارة .

وقالت الوزيرة المشعان ان توقيع عقود تحسين البنية التحتية للمنطقتين بداية لإصلاح طرق بقية مناطق الكويت .

بدوره افاد المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة م. احمد الصالح بانتهاء اعداد وثائق مناقصات الصيانة الجذرية لطرق محافظات الكويت والطرق السريعة ، مشيرا الى ان الوزارة ستخاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن مناقصات الصيانة الجذرية لاخذ موافقاته، تمهيدا لطرحها وانه سيتم تخصيص 12 عقدا صيانة جذرية لطرق محافظات الكويت و 6 عقود صيانة للطرق السريعة.

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