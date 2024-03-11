تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط عالمياً، اليوم الاثنين، الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حد من التراجع.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6% إلى 81.60 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.6% إلى 77.51 دولار.



وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي، مع تراجع برنت 1.8% وخام غرب تكساس الوسيط 2.% .