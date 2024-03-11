تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط عالمياً، اليوم الاثنين، الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حد من التراجع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6% إلى 81.60 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.6% إلى 77.51 دولار.
وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي، مع تراجع برنت 1.8% وخام غرب تكساس الوسيط 2.% .
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