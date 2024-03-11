تقرير: بمبلغ 8654 دولار أمريكي ستصبح من أغنى نصف سكان العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر اللامساواة، في الدخل والثروة واحدة من أبرز المشاكل التي يعاني منها النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن، فهذه الآفة هي من التحديات الأكثر تعقيداً وإرباكاً التي تقوض التقدم الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية التي تخلفها أوجه عدم المساواة.وبين تقرير "الثروة العالمية لعام 2023" الذي أصدره في وقت سابق، كل من مصرفيْ "كريدي سويس" و"يو بي إس"، أن التوزيع غير العادل للثروات تظهر نتائجه بشكل واضح، حيث تبين أن 46% من إجمالي الثروات العالمية، البالغة قيمتها 454.4 تريليون دولار أميركي، كانت في أيدي 1.1% من مجموع البالغين في العالم.والمفارقة الكبرى في التقرير كانت الأرقام التي أظهرت أن أي شخص في العالم، يحتاج أن يملك أصولاً صافية بقيمة 8654 دولاراً أميركياً فقط حتى يصبح ضمن أغنى نصف سكان العالم، في حين أن المبلغ المطلوب لكي يصبح الفرد ضمن أغنى 10% من سكان العالم هو 137.333 دولاراً أميركياً فقط.أما إذا أراد الفرد أن ينتمي إلى فئة الـ1% من أغنى أغنياء العالم، فيجب أن تصل ثروته إلى ما مجموعه حوالي مليون وثمانين ألف دولار أميركي.



وبحسب الباحثين، فإنّ التفاوت الاقتصاديّ والتوزيع غير المتكافئ للثروة، ظاهرتان مركّبتان تتأثّران بالعديد من العوامل، حيث تساهم كل من العولمة والتقدّم التكنولوجيّ، وركود الأجور والتفاوت في التعليم، والسياسات الضريبيّة، في اتّساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد الحسن إن مبلغ 8654 دولار أميركي، الذي قال تقرير "الثروة العالمية لعام 2023" إنه يجعل من يمتلكه ضمن أغنى 50% من سكان العالم، هو مبلغ ضئيل جداً بالنسبة للكثير من الأشخاص في العالم، ولكنه ليس كذلك لفئة كبيرة من الناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق الفقر المدقع في العالم، والذين يحققون دخلاً يومياً يتراوح بين دولار أو دولارين كحد أقصى، وبالتالي فإنه مع احتساب متوسط عدد الناس الفقراء في العالم، يتحول الرقم الذي ذكره التقرير إلى رقم منطقي، إذ هناك أكثر من مليار نسمة في العالم، تعيش ما دون مستوى الفقر.



وشدد الحسن على أننا نعيش في عالم يفتقر إلى المساواة، حيث أن الفجوات بين الأغنياء والفقراء واضحة، وينتج عنها عدم مساواة في الفرص ينتقل عبر الأجيال، وهذا الأمر آخذ في النمو في كثير من البلدان، بسبب النظام الاقتصادي الحديث، الذي يعاني من الثغرات التي تتسبب بسوء توزيع الدخل والثروة، وظهور الاحتكارات والتكتلات الاقتصادية والفساد، مشيراً إلى أن الخبر السار في هذا السياق، هو أن العالم يمتلك من الأدوات ما يمكنه من معالجة هذه القضايا، بشرط أن تتوفر الإرادة.



ويرى أن الحلّ يكون بردم هوة عدم المساواة، من خلال أنظمة ضريبية أكثر عدلاً وكفاءة، حيث أن النهج الاقتصادي المعتمد في أوروبا وأميركا والذي يفرض المزيد من الضرائب على ثروات الأغنياء، لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، ساهم في القضاء على الفقر، مشيراً إلى أن خطوات مثل إعادة توجيه الأطر الضريبية والمالية، وإدارة التغير التكنولوجي السريع، هي أمور بالغة الأهمية، لمكافحة آفة عدم المساواة بجميع أشكالها ومظاهرها.

من جهته يقول المستشار المصرفي بهيج الخطيب إن دراسة "كريدي سويس" و"يو بي إس" وضعت خطاً فاصلاً، ما بين الفقر والغنى في العالم عند مبلغ 8654 دولار أميركي، واعتبرت أن الفرد الذي يملك أصولاً صافية تفوق هذا المبلغ، يصنف ضمن نصف سكان العالم الأغنياء، ومن لا يملكونه هم من الفقراء، وفي مطلق الأحوال فإن هذه التصنيفات ومهما شابها من عيوب، تشير الى حقيقة ساطعة، وهي أن نسبة الفقراء في العالم هي نسبة مرعبة وتعيق النمو الاقتصادي، خاصة وأن جزءاً لا يستهان به من هذه الشريحة، هم تحت خط الفقر، حيث لا يبدو أن أي منظمة عالمية تعنى بالإنسان، تعمل على رفع مستوى هذه الشريحة، وانتشالها من الواقع الذي هي فيه.



ويرى الخطيب أن السبب في ضخامة حجم شريحة الفقراء في العالم، يعود الى النظام الاقتصادي المهيمن في معظم انحاء العالم، بعد انهيار النظام الشيوعي، وعدم التطبيق السليم للفكر الإشتراكي، في العديد من دول العالم، وضعف الحوكمة والفساد، هذا فضلاً عن هيمنة الليبرالية الجديدة المتوحشة New Liberalism التي تقوم ثقافتها على تحكم قوى السوق بعناصر الإنتاج، وسيطرة الأقوى على الصناعة والتجارة الدولية استناداً الى نظرية "لبقاء للأقوى".



وبحسب الخطيب فإن الحل لمشكلة التوزيع غير العادل للثروة يكون عبر وعي الشعوب، ومحاربة الاستعمار والعمل على خلق أنظمة اقتصادية، تؤمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أي الاشتراكية الحديثة، فمن هنا يمكن أن تبدأ رحلة تخفيف الفوارق بين طبقات المجتمع، وتأمين سعادة الإنسان.



ويكشف الخطيب أن دراسة "كريدي سويس" و"يو بي إس"، تخلص الى أن هذا التوزيع غير العادل للثروة، يعيق النمو الاقتصادي في العالم، ويعزز تكديس الثروة في أيدي حفنة قليلة من الأفراد، معتبراً أن المعيار الموضوعي لقياس ثروة الفرد، يقوم على مدى قدرته على تأمين مداخيل، تتيح له الإنفاق على المتطلبات الأساسية للعيش الكريم واللائق، مثل المسكن والغذاء والتعليم والصحة والتنقل، فضلاً عن الإنفاق على الكماليات ثم السلع الفاخرة، وبالتالي فإن المعيار الذي تم اعتماده في تقرير "كريدي سويس" و"يو بي إس" والذي اعتبر أن مبلغ 8654 دولار أميركي، بمثابة الخط الفاصل بين الفقر والغنى يحتاج الى مزيد من الدقة والموضوعية، وذلك لأن امتلاك هذا المبلغ، لا يتيح للفرد تغطية الكثير من نفقاته، ما يعني أنه ليس من الأغنياء. اقتصاد سكاي نيوز

