PNN بالصور : مستوطنون متطرفون يعتدون على مواطن وزوجته في تبو نجيم جنوب بيت لحم بشكل همجي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / اعتدى المستوطنون المتطرفون من مستوطنات جنوب بيت لحم على مواطن وزوجته بالضرب المبرح خلال عمله بارضه في منطقة ابو نجيم مما ادى لاصابته بجروح متوسطة.

وقال المواطن الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من تكرار الاعتداء ان نحو عشرين مستوطن وصلوا الى قطعة ارضه في منطقة ابو نجيم الى الجنوب من بيت لحم حيث يقوم بزيارة ارضه المزروعة بالاشجار المختلفة.

واضاف خلال حديثه مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN انه تفاجيء

بقيام العشرات من المستوطنين بالهجوم عليهم واقتلاع الاشجار والمزروعات ومن قم وقاموا بالاعتداء على عليه وعلى زوجته حيث حاول الدفاع عن نفسه وعن زوجته.

واضاف ان المستوطنين قاموا برش غاز سام عليه وعلى زوجته وانهالوا عليه بالضرب الوحشي بالعصي الكهربائية عند محاولته الدفاع عن نفسه حيث اعمي عليه مضيفا بعد ذلك حاولوا خطفه الى منطقة جبلية لولا قدم المواطنين من قرية ابو نجيم بعد سماعهم صراخ زوجته التي حاولت منعهم من اختطافه بعد ان اعمي عليه.

وقال ان المواطنون في المنطقة تجمعوا ودافعوا عنه وعن زوجته مما دفع المستوطنون للانسحاب بعدها قام المواطنون بالاتصال بسيارة اسعاف فلسطينية حيث تم نقلهم لمستشفى بيت جالا الحكومي.



وقال المواطن انه سيتقدم بشكاوي على المستوطنين حيث توجه لمؤسسات حقوقية دولية كما سيقوم بتقديم شكرى من خلال الارتباط والشرطة الفلسطينية وصولا لشرطة الاحتلال.

واكد ان المستوطنين اقتلعوا اشجار مثمرة كان قد زرعها في محاولة منهم لترهيبه وزوجته والمزارعين لتخويفهم ومنعهم من الوصول لاراضيهم.