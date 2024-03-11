MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية، بأنه تم العثور على المرتزق هاري غريغ، الذي قاتل في القوات المسلحة الأوكرانية، ميتا في بيته في بريطانيا.



وذكرت الصحيفة، أن غريغ لم يتلق أي تدريب عسكري ووفقا لأقاربه، توجه المذكور إلى أوكرانيا للقتال بعد الاستماع إلى خطاب ألقته وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك ليز تراس، التي قالت إن كل من ينضم إلى القوات الأوكرانية سيشارك في "القتال في سبيل الديمقراطية".

وأشارت والدة المرتزق إلى أن ابنها عانى بعد عودته من اضطراب ما بعد الصدمة، ولم تتمكن الأسرة "من تقديم المساعدة اللازمة له". ووفقا لها، في ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يحتفل هذا البريطاني بعيد ميلاده مع الأصدقاء، لكنه لم يتواصل معهم، وفي اليوم التالي تم العثور على جثة غريغ في منزله.



وبحسب صحيفة التلغراف، فإن تقرير الطبيب الشرعي يدل على أن المرتزق انتحر، فيما "بقيت نواياه غير معلنة".



وفي ديسمبر 2023، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تمكنت القوات الروسية من قتل أكثر من 5 آلاف مرتزق أجنبي، وتم القضاء على 103 من مجرمي الحرب على أراضي أوكرانيا.



وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه وبسبب فشل خطط التعبئة وبهدف إخفاء الخسائر الكبيرة، كثفت سلطات كييف تجنيد المرتزقة.

RT