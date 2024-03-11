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حادث مروع في مصر يُودي بحياة فتاة ويصيب 7 آخرين

3/11/2024 2:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقيت فتاة مصرية مصرعها وأصيب 7 آخرون بجراح مختلفة في حادث انقلاب حافلة صغيرة بالطريق الصحراوي الغربي بين محافظة بني سويف والمنيا بمصر .
وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب حافلة صغيرة بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مغاغة في المسافة بين محافظتي بني سويف والمنيا، نتج عنه مصرع فتاة وإصابة 7 أشخاص.
وتم التوجه بسرعة لموقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الفتاة نجلاء محمد ياسين (20 عاما) تقيم بمركز مطاي.
وذكر موقع "القاهرة 24" أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة إسعافها في قسم الاستقبال، مشيرا إلى أنه جرى إيداع جثتها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح بالدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.
وأوضح الموقع المصري أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق بالحادث.

روسيا اليوم

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