ثالث تأجيل لرحلة ماكرون المقررة إلى أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، تأجيل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة خلال مارس الجاري إلى أوكرانيا، وأنها ستتم في الأسابيع المقبلة في ثالت تأجيل لهذه الرحلة منذ فبراير الماضي.وكان ماكرون قال في البداية إنه يعتزم السفر في فبراير لتوقيع اتفاق أمني ثنائي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وتم تأجيل ذلك مع قدوم زيلينسكي في نهاية المطاف إلى باريس لإبرام الاتفاق.

وذكر دبلوماسيون أنه تم التخطيط لموعد ثان في بداية مارس قبل تأجيله إلى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبينت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين تحدثا هاتفيا في وقت سابق من يوم الأحد.. "اتفق رئيسا الدولتين على البقاء على اتصال وثيق خاصة فيما يتعلق بزيارة الرئيس لأوكرانيا والتي ينبغي أن تتم في الأسابيع المقبلة".

وفي منتصف فبراير الماضي، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن ماكرون خاف من "محاولة الاغتيال" في كييف لدرجة أنه ألغى زيارته.

روسيا اليوم