هزة أرضية في مصر

هزة أرضية في مصر
التاريخ
3/11/2024 2:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سجلت مصر هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة رشيد بمحافظة البحيرة مساء الأحد .
وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان بأن الهزة وقعت على بعد 520 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، بعمق 16.07 كيلومتر، مؤكدا أنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات.
اليوم السابع
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