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هزة أرضية في مصر

3/11/2024 2:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجلت مصر هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة رشيد بمحافظة البحيرة مساء الأحد .


وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان بأن الهزة وقعت على بعد 520 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، بعمق 16.07 كيلومتر، مؤكدا أنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات.

اليوم السابع


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