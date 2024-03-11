قرار سعودي حول إمدادات النفط الخام العربي الثقيل

قرار سعودي حول إمدادات النفط الخام العربي الثقيل
التاريخ
3/11/2024 2:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير، اليوم الاثنين، إن شركة أرامكو السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - قررت خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لعملائها في آسيا في نيسان المقبل.
وبينت التقارير ان خفض الامدادات يأتي بسبب أعمال صيانة بحقول النفط.
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