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قرار سعودي حول إمدادات النفط الخام العربي الثقيل

3/11/2024 2:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير، اليوم الاثنين، إن شركة أرامكو السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - قررت خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لعملائها في آسيا في نيسان المقبل.


وبينت التقارير ان خفض الامدادات يأتي بسبب أعمال صيانة بحقول النفط.


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