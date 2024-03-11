تقرير: روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جاء في تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن روسيا تراجعت إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم خلال الفترة من 2019 إلى 2023.



وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة شغلت المركز الأول في القائمة، وجاءت فرنسا في المركز الثاني.



وقال تقرير SIPRI: "أصبحت روسيا ثالث أكبر مصدر للأسلحة للمرة الأولى، حيث خسرت المركز الثاني لصالح فرنسا".

وبحسب التقرير، تراجعت صادرات الأسلحة الروسية، بنسبة 53% في فترة الخمس سنوات من 2019 إلى 2023 مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018.



ووفقا للتقرير، صدرت روسيا أسلحة إلى 31 دولة في عام 2019، أما في عام 2023 ففقط إلى 12 دولة. والمستورد الرئيسي للأسلحة الروسية كان منطقة آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 68%، تليها الهند بنسبة 34% والصين بنسبة 21%.



في وقت سابق، قال ألكسندر ميخيف مدير عام شركة روس أوبورون إكسبورت (المؤسسة الحكومية الوحيدة لتصدير السلاح في روسيا)، إن حوالي 50% من محفظة طلبات الشركة تتكون اليوم من دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأشار ميخيف إلى أن محفظة طلبات الشركة تبلغ اليوم مبلغا يزيد عن 55 مليار دولار، وهو رقم قياسي على مدار الـ 23 عاما الأخيرة.

RT