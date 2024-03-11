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استيراد الأسلحة يتضاعف في أوروبا

3/11/2024 2:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بأن واردات الأسلحة إلى أوروبا تضاعفت تقريبا في الفترة من عام 2019 إلى عام 2023 - بنسبة 94٪.
وجاء في بيان صحفي للمعهد: "لقد ضاعفت دول أوروبا تقريبا وارداتها من الأسلحة الرئيسية (+94٪) بين فترتي 2014-2018 و2019-2023".

وعلى خلفية هذه الزيادة في واردات الأسلحة إلى أوروبا، نوه خبير المعهد بيتر ويزمان باهتمام المنطقة المتزايد بشراء أنظمة الدفاع الجوي على خلفية الصراع في أوكرانيا.
ووفقا للتقرير، أصبحت فرنسا ثاني أكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة، حيث زادت بيع الأسلحة بنسبة 47%.
وارتفعت الحصة الإجمالية للولايات المتحدة في سوق تصدير الأسلحة من 34% إلى 42%. وتدل معطيات المعهد على أن حصة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مجتمعة في الفترة 2014-2018 كانت تمثل 62٪ من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية، وارتفع هذا الرقم في الفترة من 2019 إلى 2023 إلى 72٪.
وبحسب معلومات المعهد، احتلت روسيا المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم، حيث انخفضت صادراتها من الأسلحة بنسبة 53% خلال خمس سنوات.

روسيا اليوم

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