أسعار السلع مع حلول رمضان

أسعار السلع مع حلول رمضان
التاريخ
3/11/2024 2:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وزير الصناعة والتجارة والتموين معالي يوسف الشمالي يتحدث عن الأسعار في رمضان بشكل عام، ومقارنات وزارة الصناعة والتجارة على أسعار السلع التي تتم أسبوعياً
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