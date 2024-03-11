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عملية دهس مروّعة تودي بحياة سيدة وطفلها في ألمانيا

3/11/2024 2:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت الشرطة الألمانية مساء يوم الأحد، بأن رجلا ثمانينيا صدم زائرة بلجيكية رفقة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات بسيارته في برلين، ما أدى إلى وفاة الأم وطفلها.

وكان السائق البالغ من العمر 83 عاماً، يقود سيارته بسرعة جنونية وقت الحادث الذي وقع قرب ساحة بوتسدام بوسط برلين، ونتيجة لذلك صدم السيدة وطفلها بقوة كبيرة.

وأوضحت أن الأم البالغة من العمر 41 عاما لقيت حتفها في المستشفى حيث تم نقلها بعد إصابتها في الحادث يوم السبت، فيما توفي طلفها مساء نفس اليوم عقب خضوعه لجراحة طارئة.
وقال المتحدث باسم فرقة إطفاء برلين جيمس كلاين، إن السيارة صدمت السيدة أثناء عبورها الطريق مع طفلها.
وبحسب الشرطة الالمانية، فقد تم نقل السائق إلى المستشفى حيث تلقى العلاج في عيادة خارجية تابعة للمستشفى، وتعمل الشرطة على مواصلة التحقيق في الحادثة.

روسيا اليوم

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