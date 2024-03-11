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الاقتصاد الياباني يتفادى الركود الفني

3/11/2024 2:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات حكومية معدلة، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود الفني، على الرغم من أن النمو المسجل في الربع الرابع كان أضعف من المتوقع مما سلط الضوء على المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء.


على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل لليابان بنسبة 0.4 % في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل من القراءة الأولية التي كانت تشير لانكماش بنسبة 0.4 % وفقًا لمكتب مجلس الوزراء الياباني.


وجاءت القراءة المعدلة أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.1 %.

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