أول صورة للأميرة كيت مع أطفالها تثير الجدل.. هل تم التلاعب بها؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلبلة واسعة أثارتها صورة الأميرة كيت التي نشرها قصر كنسينغتون عبر شبكات التواصل أمس الأحد.

فقد حذفت 5 من أكبر وكالات الصور في العالم الصورة من خدماتها بسبب مخاوف من أنه تم التلاعب بها، وفق صحيفة "التلغراف" البريطانية.

التقطها الأمير وليام

فقد أظهرت الصورة التي التقطها الأمير وليام وانتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية أميرة ويلز باسمة وهي تجلس على كرسي في الحديقة وترتدي بنطال جينز وسترة داكنة، ومحاطة بأولادها الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس الذين يظهرون وهم يضحكون.

فيما أرفقت برسالة قصيرة موقعة بحرف "C" (الحرف الأول من اسم الأميرة): "شكراً على أمنياتكم ودعمكم طيلة الشهرين الفائتين. أتمنى للجميع عيد أم سعيداً".

ويُصادف عيد الأم في المملكة المتحدة بتاريخ العاشر من اذار.

كذلك أوضح قصر كنسينغتون في بيان أن الصورة التقطت "في وندسور خلال هذا الأسبوع"، في حين أن آخر ظهور علني للأميرة يعود إلى قداس عيد الميلاد الذي أقامته العائلة الملكية في ساندرينغهام.

تهدئة التكهنات حول صحتها



أما الهدف من نشر تلك الصورة فكان صد التكهنات حول صحة الأميرة ومكان وجودها.



لكن بدلاً من ذلك، اشتعلت موجة جديدة من الإشاعات حول صحة الأميرة، لاسيما بعدما سحب الصورة من الوكالات العالمية التي أصدرت "إشعاراً بالحذف" لوقف توزيعها.



إذ أظهرت "الصورةعدم تناسق في محاذاة اليد اليسرى للأميرة شارلوت".

كما ادعى النقاد على وسائل التواصل الاجتماعي أن كم ومعصم الأميرة شارلوت يبدوان مفقودين جزئياً.



فيما أشار البعض إلى أن أميرة ويلز لم تكن ترتدي خاتم زواجها، بينما لفت آخرون إلى أن الأمير لويس كان متشابك الأصابع وشككوا بشجرة تظهر في الخلفية وتحمل أوراقاً في منتصف اذار.

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