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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

3/11/2024 2:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، وسط اندلاع اشتباكات.
وأفادت مصادر باقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة وبعدد من الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، تزامنا مع اندلاع مواجهات مع تلك القوات.
وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت "بالعنيفة" وسمع دوي انفجارات وأطلاق نار.
وتزامن الاقتحام مع حلول وقت سحور اليوم الأول من رمضان، فيما كان المواطنون الفلسطينيون يحضرون انفسهم للدخول في فترة الصيام.













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