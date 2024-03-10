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مصر ترحب بمخرجات اجتماع المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسية تنهي الانقسام في ليبيا

3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 3 (كونا) -- رحبت مصر اليوم الاحد بنتائج اجتماع المجلس الرئاسي الليبي من اجل تحقيق تسوية سياسية تنهي الانقسام في ليبيا الذي جرى برعاية الجامعة العربية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مخرجات الاجتماع تعد خطوة مهمة لتحقيق تطلعات الليبيين معتبرة أن التوافق الذي تحقق بين المسؤولين الليبيين يعد "خطوة مهمة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها".
وعقدت جلسة الحوار الليبي تحت مظلة جامعة الدول العربية تلبية لدعوة وجهت من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية لكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكاله بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوافق القادة الليبيون على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية لحسم النقاط الخلافية وكذلك تشكيل حكومة موحدة للاشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية. (النهاية)

م م / م ع ح ع



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