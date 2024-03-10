مصر ترحب بمخرجات اجتماع المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسية تنهي الانقسام في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 3 (كونا) -- رحبت مصر اليوم الاحد بنتائج اجتماع المجلس الرئاسي الليبي من اجل تحقيق تسوية سياسية تنهي الانقسام في ليبيا الذي جرى برعاية الجامعة العربية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مخرجات الاجتماع تعد خطوة مهمة لتحقيق تطلعات الليبيين معتبرة أن التوافق الذي تحقق بين المسؤولين الليبيين يعد "خطوة مهمة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها".
وعقدت جلسة الحوار الليبي تحت مظلة جامعة الدول العربية تلبية لدعوة وجهت من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية لكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكاله بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوافق القادة الليبيون على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية لحسم النقاط الخلافية وكذلك تشكيل حكومة موحدة للاشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية. (النهاية)
م م / م ع ح ع
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