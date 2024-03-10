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سلطنة عمان: تعذر رؤية الهلال والثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 10 - 3 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان لعام 1445 هجري مساء اليوم الأحد عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه قررت أن يكون غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وبعد غد هو غرة رمضان المبارك.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها عقدت اجتماعها اليوم الاحد برئاسة وزير الاوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمد المعمري وذلك لتلقي ما يرد اليها من بلاغات عن رؤية الهلال لتحديد بداية شهر رمضان لهذا العام. (النهاية)

ن ف ع / م م ج



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