سلطنة عمان: تعذر رؤية الهلال والثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 10 - 3 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان لعام 1445 هجري مساء اليوم الأحد عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه قررت أن يكون غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وبعد غد هو غرة رمضان المبارك.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها عقدت اجتماعها اليوم الاحد برئاسة وزير الاوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمد المعمري وذلك لتلقي ما يرد اليها من بلاغات عن رؤية الهلال لتحديد بداية شهر رمضان لهذا العام. (النهاية)
ن ف ع / م م ج
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