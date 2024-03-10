خادم الحرمين الشريفين يؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف الجرائم الوحشية بفلسطين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 3 (كونا) -- أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاحد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف الجرائم الوحشية في فلسطين فضلا عن توفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة مضيفا انه من المؤلم أن يحل شهر رمضان هذا العام في ظل ما يعانيه الاشقاء في فلسطين من اعتداءات.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي وجهها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتي القاها وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري.
وأعرب خادم الحرمين عن تهنئته للمواطنين والمقيمين وكافة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام للأمة الإسلامية والعالم أجمع وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والرخاء.
واضاف قائلا "نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به على المملكة العربية السعودية بأن جعلها مهدا للإسلام بانطلاق رسالة الإسلام من أرضها واختصها بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بهما وبقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين وأكرمها بخدمة المشاعر المقدسة وتطوير عمارة الحرمين الشريفين والقيام على مشروعات توسعاتهما المتواصلة".
وأكد خادم الحرمين الشريفين ان ذلك محل فخر واعتزاز للمملكة قيادة وشعبا وهو ما سار عليه ملوكها منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه حتى هذا اليوم انطلاقا من دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.
وهنأ خادم الحرمين الجنود المرابطين في الحدود والثغور من منتسبي القطاعات العسكرية والأمنية كافة وكل العاملين في قطاعات الدولة الذين يتفانون في خدمة وطنهم داعيا العلي القدير عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. (النهاية)
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