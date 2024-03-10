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خادم الحرمين الشريفين يؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف الجرائم الوحشية بفلسطين

3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 3 (كونا) -- أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاحد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف الجرائم الوحشية في فلسطين فضلا عن توفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة مضيفا انه من المؤلم أن يحل شهر رمضان هذا العام في ظل ما يعانيه الاشقاء في فلسطين من اعتداءات.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي وجهها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتي القاها وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري.
وأعرب خادم الحرمين عن تهنئته للمواطنين والمقيمين وكافة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام للأمة الإسلامية والعالم أجمع وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والرخاء.
واضاف قائلا "نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به على المملكة العربية السعودية بأن جعلها مهدا للإسلام بانطلاق رسالة الإسلام من أرضها واختصها بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بهما وبقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين وأكرمها بخدمة المشاعر المقدسة وتطوير عمارة الحرمين الشريفين والقيام على مشروعات توسعاتهما المتواصلة".
وأكد خادم الحرمين الشريفين ان ذلك محل فخر واعتزاز للمملكة قيادة وشعبا وهو ما سار عليه ملوكها منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه حتى هذا اليوم انطلاقا من دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.
وهنأ خادم الحرمين الجنود المرابطين في الحدود والثغور من منتسبي القطاعات العسكرية والأمنية كافة وكل العاملين في قطاعات الدولة الذين يتفانون في خدمة وطنهم داعيا العلي القدير عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. (النهاية)

ف ن / ف ا س



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