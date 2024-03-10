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سوريا: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 3 (كونا) -- أعلن المجلس العلمي الفقهي السوري اليوم الاحد أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال المجلس في بيان مقتضب عقب جلسة التماس هلال الشهر الفضيل نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) إن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية. (النهاية)

ع م ن


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