سوريا: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

سوريا: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
التاريخ
3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 3 (كونا) -- أعلن المجلس العلمي الفقهي السوري اليوم الاحد أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال المجلس في بيان مقتضب عقب جلسة التماس هلال الشهر الفضيل نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) إن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية. (النهاية)
ع م ن
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