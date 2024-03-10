(الرحمة العالمية) الكويتية تفتتح مستوصفا طبيا في اليمن يستفيد منه 35 ألف شخص

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 10 – 3 (كونا) –- افتتحت جمعية (الرحمة العالمية) الكويتية اليوم الأحد مستوصف يوسف عبدالحميد العوضي ووالدته وزوجته للأمومة والطفولة والذي يستفيد منه نحو 35 ألف يمني في مدينة (التربة) بمحافظة (تعز) جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ تسعة أعوام.
وقالت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية المنفذة للمشروع في بيان صحفي إن "المستوصف الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة يتكون من دورين يشملان أقسام الطوارئ والعيادات التخصصية ومختبرا وصيدلية وأقسام الولادة والعمليات والرضاعة بطاقة استيعابية تبلغ 10 أسرة طبية".
من جانبها أشادت وكيل محافظة (تعز) للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق بجهود الكويت المتواصلة في إعانة الشعب اليمني وتنفيذ المشاريع التنموية المستدامة لخدمة المواطنين اليمنيين مضيفة أن "هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الصحية التي يتم افتتاحها في ريف محافظة (تعز) بتمويل سخي من دولة الكويت وأنه جاء في المكان والزمان المناسبين في مدينة (التربة) التي تفتقر للخدمات الصحية خاصة التخصصية في جانب المرأة والطفل".
وأعربت عن جزيل الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا وللمتبرع الكريم يوسف العوضي ولجمعية الرحمة العالمية بالكويت والقائمين على هذا المشروع وجميع الجهات التي أسهمت في إنجازه.
بدوره قال نائب رئيس مؤسسة (التواصل) عماد عبدالرحيم إن هذا المشروع الحيوي جاء استجابة لنداء السلطة المحلية في محافظة (تعز) نتيجة الاحتياج الشديد في هذه المدينة لوجود مستوصف متخصص للأم والطفل.
وأضاف عبدالرحيم أن هذا المستوصف سيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل وسيكون له دور فاعل في تخفيف معاناة أبناء المنطقة في الجانب الصحي معربا عن جزيل الشكر والتقدير للمتبرع الكريم يوسف العوضي ووالدته وزوجته ولجمعية الرحمة العالمية على هذا العطاء السخي في خدمة القطاع الصحي اليمني. (النهاية)
س ن ص / م ع ح ع
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