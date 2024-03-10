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(الرحمة العالمية) الكويتية تفتتح مستوصفا طبيا في اليمن يستفيد منه 35 ألف شخص

3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 10 – 3 (كونا) –- افتتحت جمعية (الرحمة العالمية) الكويتية اليوم الأحد مستوصف يوسف عبدالحميد العوضي ووالدته وزوجته للأمومة والطفولة والذي يستفيد منه نحو 35 ألف يمني في مدينة (التربة) بمحافظة (تعز) جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ تسعة أعوام.
وقالت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية المنفذة للمشروع في بيان صحفي إن "المستوصف الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة يتكون من دورين يشملان أقسام الطوارئ والعيادات التخصصية ومختبرا وصيدلية وأقسام الولادة والعمليات والرضاعة بطاقة استيعابية تبلغ 10 أسرة طبية".
من جانبها أشادت وكيل محافظة (تعز) للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق بجهود الكويت المتواصلة في إعانة الشعب اليمني وتنفيذ المشاريع التنموية المستدامة لخدمة المواطنين اليمنيين مضيفة أن "هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الصحية التي يتم افتتاحها في ريف محافظة (تعز) بتمويل سخي من دولة الكويت وأنه جاء في المكان والزمان المناسبين في مدينة (التربة) التي تفتقر للخدمات الصحية خاصة التخصصية في جانب المرأة والطفل".
وأعربت عن جزيل الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا وللمتبرع الكريم يوسف العوضي ولجمعية الرحمة العالمية بالكويت والقائمين على هذا المشروع وجميع الجهات التي أسهمت في إنجازه.
بدوره قال نائب رئيس مؤسسة (التواصل) عماد عبدالرحيم إن هذا المشروع الحيوي جاء استجابة لنداء السلطة المحلية في محافظة (تعز) نتيجة الاحتياج الشديد في هذه المدينة لوجود مستوصف متخصص للأم والطفل.
وأضاف عبدالرحيم أن هذا المستوصف سيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل وسيكون له دور فاعل في تخفيف معاناة أبناء المنطقة في الجانب الصحي معربا عن جزيل الشكر والتقدير للمتبرع الكريم يوسف العوضي ووالدته وزوجته ولجمعية الرحمة العالمية على هذا العطاء السخي في خدمة القطاع الصحي اليمني. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع



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