Sunday, 10 March 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان يعلن أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 3 (كونا) -- أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم الاحد ان يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.
وقال مفتي لبنان في بيان إنه و"عملا بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية من انه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قطر لزمت هذه الرؤية سائر الأقطار وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدة أقطار عربية وإسلامية".
وتوجه الى المسلمين بالتهنئة داعيا ان يجعله شهر خير وبر وبركة وان يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعا بالأمن والطمأنينة.
وكان مفتي الجمهورية اللبنانية قد وجه في وقت سابق اليوم رسالة بمناسبة شهر رمضان المبارك اشار فيها الى ان الشهر يحل هذا العام في ظل عدوان الاحتلال على غزة والجنوب اللبناني مناشدا المجتمعين العربي والدولي بخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس الأمن الدولي وضع حد لهذا العدوان.
ولفت الى ان الاحتلال الاسرائيلي لا يحترم القرار الدولي رقم 1701 معتبرا ان الاعتداء على اي منطقة في لبنان هو اعتداء على كل لبنان.
وأكد ان لا حل للقضية الفلسطينية الا "بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة وعاصمتها القدس الشريف". (النهاية)

ا ي ب / م م ج



MENAFN10032024000071011013ID1107958352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث