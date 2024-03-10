لبنان يعلن أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 3 (كونا) -- أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم الاحد ان يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.
وقال مفتي لبنان في بيان إنه و"عملا بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية من انه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قطر لزمت هذه الرؤية سائر الأقطار وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدة أقطار عربية وإسلامية".
وتوجه الى المسلمين بالتهنئة داعيا ان يجعله شهر خير وبر وبركة وان يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعا بالأمن والطمأنينة.
وكان مفتي الجمهورية اللبنانية قد وجه في وقت سابق اليوم رسالة بمناسبة شهر رمضان المبارك اشار فيها الى ان الشهر يحل هذا العام في ظل عدوان الاحتلال على غزة والجنوب اللبناني مناشدا المجتمعين العربي والدولي بخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس الأمن الدولي وضع حد لهذا العدوان.
ولفت الى ان الاحتلال الاسرائيلي لا يحترم القرار الدولي رقم 1701 معتبرا ان الاعتداء على اي منطقة في لبنان هو اعتداء على كل لبنان.
وأكد ان لا حل للقضية الفلسطينية الا "بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة وعاصمتها القدس الشريف". (النهاية)
ا ي ب / م م ج
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