مصر تعلن أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 3 (كونا) -- أعلنت دار الافتاء المصرية اليوم الأحد أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.
وقال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في بيان إن اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء استطلعت هلال شهرِ رمضان بعد غروب شمس اليوم الأحد بواسطة اللِّجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأضاف علام أن اللجان الشرعية تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان.
وتقدم باسم دار الافتاء المصرية بالتهنئة الى رؤساء الدولِ العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليهم جميعا هذه الأيام المباركة باليمنِ والخيرِ والبركات والأمن والسلام. (النهاية)
ع ف ف / م ع ح ع
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