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مصر تعلن أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 3 (كونا) -- أعلنت دار الافتاء المصرية اليوم الأحد أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.
وقال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في بيان إن اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء استطلعت هلال شهرِ رمضان بعد غروب شمس اليوم الأحد بواسطة اللِّجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأضاف علام أن اللجان الشرعية تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان.
وتقدم باسم دار الافتاء المصرية بالتهنئة الى رؤساء الدولِ العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليهم جميعا هذه الأيام المباركة باليمنِ والخيرِ والبركات والأمن والسلام. (النهاية)

ع ف ف / م ع ح ع



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