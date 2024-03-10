(ليفربول) يتعادل مع (مانشستر سيتي) بهدف لمثله في قمة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 3 (كونا)-- انتهت قمة الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين (ليفربول) وضيفه (مانشستر سيتي) اليوم الاحد بالتعادل بهدف لمثله الأمر الذي سمح لنادي (أرسنال) بالحفاظ على صدارته للبطولة بفارق الاهداف.
وكان السيتي سباقا للتهديف عبر مدافعه الإنجليزي جون ستونز في الدقيقة 23 بعد أن نجح في تحويل كرة ركنية إلى الشباك في الزاوية الضيقة في حين رد اصحاب الارض بهدف التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة ال50.
وسمح هذا التعادل لفريق (ارسنال) بالحفاظ على صدارته للدوري برصيد 64 نقطة متقدما بفارق الاهداف عن الوصيف (ليفربول) ونقطة واحدة عن (مانشستر سيتي) في المركز الثالث.
وفي مباراة أخرى اقيمت اليوم فاز (توتنهام هوتسبر) على مضيفه (استون فيلا) برباعية نظيفة.
ورغم الهزيمة الثقيلة حافظ (استون فيلا) على مركزه الرابع بمجموع 55 نقطة كما حافط (توتنهام) على مركزه الخامس بفارق نقطتين لكن تنقصه مباراة مؤجلة. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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