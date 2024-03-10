أمين عام (التعاون الإسلامي) يعرب عن تمنياته أن يكون شهر رمضان منعطفا حاسما في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 3 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الاحد عن تمنياته ان يكون شهر رمضان المبارك منعطفا حاسما في فلسطين نحو فسحة من الأمل لوقف إطلاق النار وإنهاء كامل للحرب المستعرة على الشعب الفلسطيني.
وأكد حسين طه في بيان صحفي عن قلق المنظمة البالغ ومتابعتها الحثيثة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة التجويع والحصار والقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يصعِّب الظروف الحالية على النساء والأطفال وكبار السن.
وتقدم الامين العام بأحر التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا العلي القدير أن يعود الاستقرار إلى السودان وأن يحل الامن على الأمة الإسلامية بما يفضي إلى انتهاء الأزمات والنزاعات وان يعم الامن والوئام في شتى ربوع العالم الإسلامي.
وشدد الأمين العام على ضرورة فعل الخير والتراحم والتكافل وحفظ الأنفس وإشاعة روح السلام داعيا إلى مد يد العون للمحتاجين والمعوزين والذين يعانون من ظروف قاسية في مخيمات اللجوء والنزوح. (النهاية)
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