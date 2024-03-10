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أمين عام (التعاون الإسلامي) يعرب عن تمنياته أن يكون شهر رمضان منعطفا حاسما في فلسطين

3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 3 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الاحد عن تمنياته ان يكون شهر رمضان المبارك منعطفا حاسما في فلسطين نحو فسحة من الأمل لوقف إطلاق النار وإنهاء كامل للحرب المستعرة على الشعب الفلسطيني.
وأكد حسين طه في بيان صحفي عن قلق المنظمة البالغ ومتابعتها الحثيثة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة التجويع والحصار والقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يصعِّب الظروف الحالية على النساء والأطفال وكبار السن.
وتقدم الامين العام بأحر التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا العلي القدير أن يعود الاستقرار إلى السودان وأن يحل الامن على الأمة الإسلامية بما يفضي إلى انتهاء الأزمات والنزاعات وان يعم الامن والوئام في شتى ربوع العالم الإسلامي.
وشدد الأمين العام على ضرورة فعل الخير والتراحم والتكافل وحفظ الأنفس وإشاعة روح السلام داعيا إلى مد يد العون للمحتاجين والمعوزين والذين يعانون من ظروف قاسية في مخيمات اللجوء والنزوح. (النهاية)

ف ن / م م ج



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