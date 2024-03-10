الكويت يتوج بطلا لكأس السوبر لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- توج الكويت بلقب كأس السوبر لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على القادسية في المباراة النهائية بنتيجة (40-35) اليوم الأحد في صالة سعد العبدالله المغلقة (صباح السالم).
وأنهى الكويت الشوط الأول متفوقا على القادسية بنتيجة (19-15) رغم تقارب المستوى قبل أن يؤكد الكويت تفوقه بالمباراة محققا اللقب الثالث في تاريخه.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حقق كاظمة المركز الثالث في البطولة ذاتها بعد الفوز على برقان بنتيجة (37-28) بمباراة تفوق فيها كاظمة بالمستوى مستغلا خبرته التي حسمت الأمور لصالحه.
وخرج كاظمة بالشوط الأول متفوقا على برقان بنتيجة (20-16) لينتزع المركز الثالث بالنتيجة النهائية.(النهاية)
ح م ش
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