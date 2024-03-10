Sunday, 10 March 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت يتوج بطلا لكأس السوبر لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه

3/10/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- توج الكويت بلقب كأس السوبر لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على القادسية في المباراة النهائية بنتيجة (40-35) اليوم الأحد في صالة سعد العبدالله المغلقة (صباح السالم).
وأنهى الكويت الشوط الأول متفوقا على القادسية بنتيجة (19-15) رغم تقارب المستوى قبل أن يؤكد الكويت تفوقه بالمباراة محققا اللقب الثالث في تاريخه.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حقق كاظمة المركز الثالث في البطولة ذاتها بعد الفوز على برقان بنتيجة (37-28) بمباراة تفوق فيها كاظمة بالمستوى مستغلا خبرته التي حسمت الأمور لصالحه.
وخرج كاظمة بالشوط الأول متفوقا على برقان بنتيجة (20-16) لينتزع المركز الثالث بالنتيجة النهائية.(النهاية)

ح م ش




MENAFN10032024000071011013ID1107958348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث