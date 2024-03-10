اختتام بطولة الأيدي الواعدة لكرة السلة لفئة الإناث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 (بترا)- رعت سمو الأميرة سارة بنت فيصل وسمو الأميرة عائشة بنت فيصل نهائي بطولة الأيدي الواعدة التاسعة في كرة السلة لفئة الإناث.
وشارك بالبطولة، التي انطلقت بالتعاون مع مدرسة راهبات الوردية الشميساني، وبدعم من مجموعة الفادي، ممثلة بمديرتها التنفيذية رانية قعوار، 12 فريقا يمثلون المدارس المشاركة كافة.
وفاز بلقب البطولة فريق مدرسة فيلادلفيا الوطنية، وحل فريق مدرسة راهبات الوردية في المركز الثاني، وفريق المدرسة الوطنية الأرثودكسية/ شميساني ثالثا، كما فازت الطالبة زينة قراعين من مدرسة فيلادلفيا بكأس هداف البطولة.
وفي نهاية المباراة، تحدث مدير عام جمعية الأيدي الواعدة عزمي شاهين حول أهمية الرياضة في حياة الشباب ودورها في التنشئة السليمة على المستوى الذهني والجسدي، مشيرا إلى الإهتمام الخاص من صاحبتي السمو الأميرة سارة بنت فيصل والأميرة عائشة بنت فيصل بتشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة وتوفير كافة أشكال الدعم في سبيل تحقيق ذلك.
ولفت شاهين إلى التعاون المثمر والبناء مع المدارس المشاركة ممثلة بمعلميها وطلابها على مدار السنوات الماضية وإشراك عدد كبير من الطالبات في هذه البطولة السنوية لتحقيق الفائدة المرجوة والوصول إلى الأهداف النبيلة التي أقيمت من أجلها البطولة.
من جهتها، ثمنت مديرة كلية راهبات الوردية الشميساني، ليلى النمري، حضور صاحبتي السمو الأميرة سارة بنت فيصل والأميرة عائشة بنت فيصل، الذي يدل على الحرص والاهتمام الخاص بتشجيع المشاركات على الانخراط في كافة الرياضات وتحقيق البطولات.
وفي الختام، جرى التتويج وتوزيع الدروع والميداليات على المشاركين.
--(بترا)
م خ/أز/ هـ ح
10/03/2024 21:32:05
MENAFN10032024000117011021ID1107958347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.