اختتام بطولة الأيدي الواعدة لكرة السلة لفئة الإناث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 (بترا)- رعت سمو الأميرة سارة بنت فيصل وسمو الأميرة عائشة بنت فيصل نهائي بطولة الأيدي الواعدة التاسعة في كرة السلة لفئة الإناث.

وشارك بالبطولة، التي انطلقت بالتعاون مع مدرسة راهبات الوردية الشميساني، وبدعم من مجموعة الفادي، ممثلة بمديرتها التنفيذية رانية قعوار، 12 فريقا يمثلون المدارس المشاركة كافة.

وفاز بلقب البطولة فريق مدرسة فيلادلفيا الوطنية، وحل فريق مدرسة راهبات الوردية في المركز الثاني، وفريق المدرسة الوطنية الأرثودكسية/ شميساني ثالثا، كما فازت الطالبة زينة قراعين من مدرسة فيلادلفيا بكأس هداف البطولة.

وفي نهاية المباراة، تحدث مدير عام جمعية الأيدي الواعدة عزمي شاهين حول أهمية الرياضة في حياة الشباب ودورها في التنشئة السليمة على المستوى الذهني والجسدي، مشيرا إلى الإهتمام الخاص من صاحبتي السمو الأميرة سارة بنت فيصل والأميرة عائشة بنت فيصل بتشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة وتوفير كافة أشكال الدعم في سبيل تحقيق ذلك.

ولفت شاهين إلى التعاون المثمر والبناء مع المدارس المشاركة ممثلة بمعلميها وطلابها على مدار السنوات الماضية وإشراك عدد كبير من الطالبات في هذه البطولة السنوية لتحقيق الفائدة المرجوة والوصول إلى الأهداف النبيلة التي أقيمت من أجلها البطولة.

من جهتها، ثمنت مديرة كلية راهبات الوردية الشميساني، ليلى النمري، حضور صاحبتي السمو الأميرة سارة بنت فيصل والأميرة عائشة بنت فيصل، الذي يدل على الحرص والاهتمام الخاص بتشجيع المشاركات على الانخراط في كافة الرياضات وتحقيق البطولات.

وفي الختام، جرى التتويج وتوزيع الدروع والميداليات على المشاركين.

--(بترا)

م خ/أز/ هـ ح

10/03/2024 21:32:05

