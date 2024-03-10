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بريطانيا:مشروع التمور مبادرة رمضانية لدعم غزة واليمن وسوريا

3/10/2024 2:40:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 10 آذار (بترا)- تقوم المؤسسة الخيرية البريطانية "ذا ديت بروجكت" أو "مشروع التمور" بمساعدة المحتاجين خارج بريطانيا، من خلال بيع التمور التي تستوردها من الخارج، ومن المقرر هذا العام أن تساعد الناس في غزة واليمن وسوريا.
وقالت هيئة البي بي سي، اليوم الأحد، إن مؤسسة "ذا ديت بروجكت" في بلدة بالكبير، التي تقع شمال غرب مدينة مانشستر، تستورد تموراً من الأردن، في وقت تنتعش فيه تجارة التمور خلال شهر رمضان، حيث تقوم ببيعها في جميع أنحاء منطقة "نورث ويست" في بريطانيا.
ونقلت الهيئة عن "سو"، التي تقود فريق "مشروع التمور" الذي يضم نحو 400 متطوع في منطقة "نورث ويست" و2500 متطوع على مستوى البلاد، أن المشروع الخيري "يدعم مجموعة من القضايا"، ومن المقرر أن تذهب الأموال التي سيتم جمعها هذا العام لمساعدة الناس في غزة واليمن وسوريا.
وأضافت "يمكن أن تخصص هذه الأمول للنازحين في المناطق التي مزقتها الحرب، أو للأيتام، ويمكن أن تُساعد أيضاً في توفير مرافق المياه والحصول على الخبز والكثير من الاحتياجات الأساسية للناس".
وقال القائمون على "مشروع التمور" إنهم تمكنوا على مدى السنوات العشر الماضية، من جمع ما يُقدر بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني، وقد ساهمت هذه الأموال في شراء أكثر من 20 مليون رغيف خبز و150 ألف لتر من الماء يومياً للدول والمناطق التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
10/03/2024 21:20:20

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