عموميات فروع نقابة المهندسين تناقش موازناتها للعام الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- ناقشت الهيئات العامة لفروع نقابة المهندسين في محافظات إربد والبلقاء وجرش والزرقاء والطفيلة والعقبة والكرك ومادبا والمفرق، موازنة العام الحالي، والتقارير السنوية للفروع للسنة المالية 2023.
وبحسب بيان لنقابة المهندسين اليوم الأحد، جرت المصادقة خلال اجتماعات الهيئات السنوية العادية، التقارير الإدارية والمالية للفروع للعام الماضي، إضافة إلى الحساب الختامي لكل فرع على حدة لذات السنة.
وأوصت الهيئات، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ممثلي المجلس لكل فرع ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع المختلفة، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالمواضيع التي تقدم بها الأعضاء، ودراستها والعمل على تطبيق ما أمكن منها ضمن الظروف المتاحة، ومنها تكثيف الدورات وورشات العمل المتعلقة بالمهندسين، والبحث عن أسواق مختلفة لتدريب وتشغيل المهندسين.
--(بترا)
ع ح/أز/ هـ ح
10/03/2024 21:03:07
MENAFN10032024000117011021ID1107958345
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