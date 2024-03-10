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عموميات فروع نقابة المهندسين تناقش موازناتها للعام الحالي

3/10/2024 2:40:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- ناقشت الهيئات العامة لفروع نقابة المهندسين في محافظات إربد والبلقاء وجرش والزرقاء والطفيلة والعقبة والكرك ومادبا والمفرق، موازنة العام الحالي، والتقارير السنوية للفروع للسنة المالية 2023.
وبحسب بيان لنقابة المهندسين اليوم الأحد، جرت المصادقة خلال اجتماعات الهيئات السنوية العادية، التقارير الإدارية والمالية للفروع للعام الماضي، إضافة إلى الحساب الختامي لكل فرع على حدة لذات السنة.
وأوصت الهيئات، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ممثلي المجلس لكل فرع ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع المختلفة، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالمواضيع التي تقدم بها الأعضاء، ودراستها والعمل على تطبيق ما أمكن منها ضمن الظروف المتاحة، ومنها تكثيف الدورات وورشات العمل المتعلقة بالمهندسين، والبحث عن أسواق مختلفة لتدريب وتشغيل المهندسين.
--(بترا)
ع ح/أز/ هـ ح
10/03/2024 21:03:07

MENAFN10032024000117011021ID1107958345

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