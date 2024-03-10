جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط جنوبي قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط جنوبي قطاع غزة
التاريخ
3/10/2024 2:40:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط في المعارك جنوبي قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان، إن "الرائد المتقاعد مايكل غال (29 عاما)، والذي يعمل في السرية المساعدة للكتيبة 450، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة".
وبحسب جيش الاحتلال، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 590، بينهم 249 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
10/03/2024 20:59:41
MENAFN10032024000117011021ID1107958344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.