Sunday, 10 March 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط جنوبي قطاع غزة

3/10/2024 2:40:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط في المعارك جنوبي قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان، إن "الرائد المتقاعد مايكل غال (29 عاما)، والذي يعمل في السرية المساعدة للكتيبة 450، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة".
وبحسب جيش الاحتلال، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 590، بينهم 249 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
10/03/2024 20:59:41

MENAFN10032024000117011021ID1107958344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث