جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط جنوبي قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن "الرائد المتقاعد مايكل غال (29 عاما)، والذي يعمل في السرية المساعدة للكتيبة 450، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة".

وبحسب جيش الاحتلال، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 590، بينهم 249 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

10/03/2024 20:59:41