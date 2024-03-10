المهندسين الزراعيين تنظم ورشة حول صحة وسلامة الغذاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- نظمت نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الأحد، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "صحة وسلامة الغذاء"، بالتعاون مع مركز التدريب المستمر، ولجنة شؤون المهندسات الزراعيات، بهدف تطوير المعرفة والمهارات اللازمة في مجال صحة وسلامة الغذاء.

وقالت رئيس لجنة شؤون المهندسات الزراعيات المهندسة كرم القسوس، إن الورشة تتناول مصادر تلوث الغذاء وأنواعه، والتسمم الغذائي، وإجراءات صحة وسلامة الغذاء مثل النظافة الشخصية وتصميم المنشأة الصحية ومكافحة الآفات، والتنظيف والتعقيم، والتداول الصحي للغذاء من الاستلام حتى التقديم.

وأضافت إن الورشة تعد استمرارية لفعاليات وأنشطة اللجنة التي تستهدف تأهيل وتدريب الزميلات الزراعيات لتحسين فرصهن في سوق العمل مشددة على أهمية تطوير القدرات الذاتية والمهارات في هذا المجال لتعزيز التحصيل المهني.

بدوره، أثنى نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة على تميز وكفاءة المهندسات الزراعيات الأردنيات في مختلف المجالات، وهنأهن بمناسبة يوم المرأة العالمي.

--(بترا)

ع ح/أز/ ع ط

10/03/2024 20:58:22