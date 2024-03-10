Sunday, 10 March 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المهندسين الزراعيين تنظم ورشة حول صحة وسلامة الغذاء

3/10/2024 2:40:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- نظمت نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الأحد، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "صحة وسلامة الغذاء"، بالتعاون مع مركز التدريب المستمر، ولجنة شؤون المهندسات الزراعيات، بهدف تطوير المعرفة والمهارات اللازمة في مجال صحة وسلامة الغذاء.
وقالت رئيس لجنة شؤون المهندسات الزراعيات المهندسة كرم القسوس، إن الورشة تتناول مصادر تلوث الغذاء وأنواعه، والتسمم الغذائي، وإجراءات صحة وسلامة الغذاء مثل النظافة الشخصية وتصميم المنشأة الصحية ومكافحة الآفات، والتنظيف والتعقيم، والتداول الصحي للغذاء من الاستلام حتى التقديم.
وأضافت إن الورشة تعد استمرارية لفعاليات وأنشطة اللجنة التي تستهدف تأهيل وتدريب الزميلات الزراعيات لتحسين فرصهن في سوق العمل مشددة على أهمية تطوير القدرات الذاتية والمهارات في هذا المجال لتعزيز التحصيل المهني.
بدوره، أثنى نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة على تميز وكفاءة المهندسات الزراعيات الأردنيات في مختلف المجالات، وهنأهن بمناسبة يوم المرأة العالمي.
--(بترا)
ع ح/أز/ ع ط
10/03/2024 20:58:22

MENAFN10032024000117011021ID1107958343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث