المهندسين الزراعيين تنظم ورشة حول صحة وسلامة الغذاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- نظمت نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الأحد، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "صحة وسلامة الغذاء"، بالتعاون مع مركز التدريب المستمر، ولجنة شؤون المهندسات الزراعيات، بهدف تطوير المعرفة والمهارات اللازمة في مجال صحة وسلامة الغذاء.
وقالت رئيس لجنة شؤون المهندسات الزراعيات المهندسة كرم القسوس، إن الورشة تتناول مصادر تلوث الغذاء وأنواعه، والتسمم الغذائي، وإجراءات صحة وسلامة الغذاء مثل النظافة الشخصية وتصميم المنشأة الصحية ومكافحة الآفات، والتنظيف والتعقيم، والتداول الصحي للغذاء من الاستلام حتى التقديم.
وأضافت إن الورشة تعد استمرارية لفعاليات وأنشطة اللجنة التي تستهدف تأهيل وتدريب الزميلات الزراعيات لتحسين فرصهن في سوق العمل مشددة على أهمية تطوير القدرات الذاتية والمهارات في هذا المجال لتعزيز التحصيل المهني.
بدوره، أثنى نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة على تميز وكفاءة المهندسات الزراعيات الأردنيات في مختلف المجالات، وهنأهن بمناسبة يوم المرأة العالمي.
--(بترا)
ع ح/أز/ ع ط
10/03/2024 20:58:22
MENAFN10032024000117011021ID1107958343
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