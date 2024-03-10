فرنسا: قتيل وعدد من المفقودين إثر أمطار غزيرة شهدتها البلاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أعلنت السلطات الفرنسية إنه تم العثور على جثة شخص فيما يستمر البحث عن ستة آخرين فقدوا في جنوب شرق البلاد، بينهم طفلان من عائلة واحدة، بعد محاولتهم العبور بسياراتهم جسورا غمرتها المياه إثر هطول أمطار غزيرة.

ووفقا لوكالة(فرانس برس)، فقد حاصرت المياه عائلة من أربعة أفراد، بينهم طفلان، خلال محاولتها عبور جسر بسيارتها شمال مدينة نيم، حسبما أفاد المسؤول المحلي فريدريك لوازو الذي أشار إلى استمرار البحث عن الأب والطفلين.

ونجح المسعفون من العثور على الأم "40 عاما" التي كانت في السيارة المتضررة ونقلوها إلى المستشفى.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

10/03/2024 20:57:03