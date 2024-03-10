فرنسا: قتيل وعدد من المفقودين إثر أمطار غزيرة شهدتها البلاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- أعلنت السلطات الفرنسية إنه تم العثور على جثة شخص فيما يستمر البحث عن ستة آخرين فقدوا في جنوب شرق البلاد، بينهم طفلان من عائلة واحدة، بعد محاولتهم العبور بسياراتهم جسورا غمرتها المياه إثر هطول أمطار غزيرة.
ووفقا لوكالة(فرانس برس)، فقد حاصرت المياه عائلة من أربعة أفراد، بينهم طفلان، خلال محاولتها عبور جسر بسيارتها شمال مدينة نيم، حسبما أفاد المسؤول المحلي فريدريك لوازو الذي أشار إلى استمرار البحث عن الأب والطفلين.
ونجح المسعفون من العثور على الأم "40 عاما" التي كانت في السيارة المتضررة ونقلوها إلى المستشفى.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
10/03/2024 20:57:03
MENAFN10032024000117011021ID1107958342
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