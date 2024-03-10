إطلاق حملة تشجير في المزار الجنوبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء المزار الجنوبي 10 آذار (بترا)- محمد العساسفة - أطلقت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور انتصار الحمايدة، اليوم الأحد، في مدرسة المزار الأساسية الأولى المختلطة حملة تشجير في إطار المبادرة الوطنية لزراعة 10 مليون شجرة خلال 10 سنوات.
وقالت الحمايدة إن إطلاق هذه المبادرة يأتي تماشيا مع الرؤى الملكية نحو أردن أخضر بهدف زيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر، مؤكدة ضرورة الاهتمام بزراعة الحدائق المدرسية بمختلف أنواع الأشجار مع الاهتمام بها على المدى البعيد لضمان ديمومتها.
بدوره أكد مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، أهمية الدور التشاركي بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم والذي يحتاج لتكاتف الجهود لإنجاح مثل هذه المبادرات الزراعية، مشيرا إلى مشاريع مستقبلية للحصاد المائي ستفيد المبادرة مستقبلاً.
وفي نهاية المبادرة شارك الحضور بعملية زراعة الأشجار وسقايتها.
--(بترا)
م ع/أز / ع ط
10/03/2024 20:55:52
MENAFN10032024000117011021ID1107958341
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