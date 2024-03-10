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إطلاق حملة تشجير في المزار الجنوبي

3/10/2024 2:40:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لواء المزار الجنوبي 10 آذار (بترا)- محمد العساسفة - أطلقت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور انتصار الحمايدة، اليوم الأحد، في مدرسة المزار الأساسية الأولى المختلطة حملة تشجير في إطار المبادرة الوطنية لزراعة 10 مليون شجرة خلال 10 سنوات.
وقالت الحمايدة إن إطلاق هذه المبادرة يأتي تماشيا مع الرؤى الملكية نحو أردن أخضر بهدف زيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر، مؤكدة ضرورة الاهتمام بزراعة الحدائق المدرسية بمختلف أنواع الأشجار مع الاهتمام بها على المدى البعيد لضمان ديمومتها.
بدوره أكد مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، أهمية الدور التشاركي بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم والذي يحتاج لتكاتف الجهود لإنجاح مثل هذه المبادرات الزراعية، مشيرا إلى مشاريع مستقبلية للحصاد المائي ستفيد المبادرة مستقبلاً.
وفي نهاية المبادرة شارك الحضور بعملية زراعة الأشجار وسقايتها.
--(بترا)
م ع/أز / ع ط
10/03/2024 20:55:52

MENAFN10032024000117011021ID1107958341

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