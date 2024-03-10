7 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

7 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
3/10/2024 2:40:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 10 آذار ( بترا)- استشهد سبعة أشخاص مساء اليوم الأحد، في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية.
وقال مصدر أمني لبناني، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة على سيارة في خراج بلدة الهباربة فيما قتل أربعة آخرون في غارات على وسط البلدة".
وأضاف" ان غارات أخرى استهدفت كذلك أحراجا ومشاعات ووسط بلدات حدودية ما تسبب بوقوع أضرار مادية جسيمة".
--(بترا)
ب ع/ ع ط
10/03/2024 20:54:52
MENAFN10032024000117011021ID1107958340
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