7 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 10 آذار ( بترا)- استشهد سبعة أشخاص مساء اليوم الأحد، في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية.

وقال مصدر أمني لبناني، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة على سيارة في خراج بلدة الهباربة فيما قتل أربعة آخرون في غارات على وسط البلدة".

وأضاف" ان غارات أخرى استهدفت كذلك أحراجا ومشاعات ووسط بلدات حدودية ما تسبب بوقوع أضرار مادية جسيمة".

--(بترا)

ب ع/ ع ط

10/03/2024 20:54:52