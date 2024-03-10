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المنتخب الوطني تحت سن 23 يستدعي 26 لاعبا لبطولة غرب آسيا

3/10/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أعلن المنتخب الوطني تحت سن 23، لكرة القدم بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تقام خلال الفترة 20 حتى 26 آذار في السعودية، ضمن التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وضمت القائمة: أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، مهند أبو طه.
ويلاقي المنتخب نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الخميس 20 آذار، في افتتاح مشواره بالبطولة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب استعداداته للبطولة غداً الإثنين، على أن يدخل في معسكر تدريبي، قبل السفر إلى السعودية 18 الحالي.
وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
10/03/2024 20:41:45

MENAFN10032024000117011021ID1107958339

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