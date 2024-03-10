مجلس الأمانة يقر استراتيجية عمان مدينة ذكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أقر مجلس أمانة عمان في جلسة عقدها، اليوم الأحد، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، استراتيجية عمان مدينة ذكية، تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي. وهو ما يعتبر خطوة مهمة لضمان قدرة عمان للاستمرار في النمو والتطور .

وتتضمن الاستراتيجية حزمة مشاريع لأمانة عمان ووزارات ومؤسسات وشركات فيما يخص الأمانة: منصة إدارة المرور الذكي (إدارة الوقوف، والطلب، والرقابة المرورية)، ومنصة المدينة الذكية، والخطوط المغذية وربط الضواحي مع مسارات باص التردد السريع، وتركيب محطات شحن.

كما تشمل الاستراتيجية مشروع إدارة الضغوطات في الشبكات (شركة مياهنا)، واستبدال العدادات التقليدية بالذكية (وزارة الطاقة والثروة المعدنية)، ومشروع تحديث وتطوير الخارطة الصحية (وزارة الصحة).

وقال أمين عمان، إن الاستراتيجية هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وساكنيها بحيث تكون جاذبة للاستثمار إضافة إلى تخفيف الازدحامات المرورية والانبعاثات، وهي تتويجا لجهود بدأتها الأمانة منذ عام 2019 لإعداد مشروع خارطة الطريق لعمان مدينة ذكية.

وأضاف أن الأمانة قامت بمخاطبة واطلاع الشركاء من وزارات ومؤسسات وشركات على الاستراتيجية بما يخدم توجيه الإنفاق والموارد المالية بشكل صحيح وتجنب ازدواجية العمل في المشاريع بين الأمانة والوزارات والشركات وبما يحقق التكاملية في تنفيذ المشاريع.

وأشار أمين عمان إلى أن الأمانة تدعم مشاركة أي وزارة أو مؤسسة او شركة تشعر أن لها مشاريع تخدم عمان نحو مدينة ذكية، لافتاً إلى أن هناك مشاريع ما زالت تحت الاعتماد ستتضمنها الاستراتيجية.

وتتضمن استراتيجية عمان مدينة ذكية التي عرضها أمام مجلس المدير الأمانة التنفيذي لتطوير الأداء المؤسسي المهندس وصفي الدبوبي، 5 أهداف هي رفع كفاءة خدمات المدينة، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع تحسين جودة الحياة لمجتمع مدينة عمان، وتعزيز منعة المدينة لمواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية، والمحافظة على استدامة المدينة وهويتها.

وقال الدبوبي إن الاستراتيجية بنيت وطورت بالتنسيق والشراكة مع جميع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وعقدت ورشات متخصصة على مدار ثلاث أيام حضرها المعنيون من الأمانة وضباط ارتباط الجهات الخارجية جرى فيها استعراض ومناقشة جميع محتويات الاستراتيجية والاتفاق عليها.

وتكمن أهمية التحول إلى المدن الذكية بتوفير نظم متطورة للأمان والسلامة منها كاميرات مراقبة ذكية وأنظمة تنبيه مبكر للكوارث، وتوفير حلول استدامة وحماية البيئة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد وبما يسهم في تحسين جودة الهواء والماء والحد من التلوث والتغير المناخي.

وتمثل المدن الذكية أهمية للمؤسسات الحكومية والخاصة بتسهيل عملها وزيادة كفاءتها مع توفير الوقت والتكاليف، كما تسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الشفافية والنمو الاقتصادي من خلال فتح آفاق جديدة وإنشاء مجالات أعمال في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة .

وصادق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مجلس أمانة عمان وغرفة تجارة عمان لتسهيل تجديد رخص المهن العائدة لاعضاء الهيئة العامة للغرفة، وحوكمة آلية الربط بين الفريقين، وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت، كما جرى خلال الجلسة تقديم عرض عن مشروع منصة "عمان تستمع" .

--(بترا)

ع ع/ ن ح/ ع ط

10/03/2024 20:17:59