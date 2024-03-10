جلسة تشاورية حول استحداث فرص استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- نظمت وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، الجلسة التشاورية الثانية لاستحداث فرص استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية.

وحضر الجلسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات التموينية والغذائية محمد الجيطان، وأكثر من 87 شركة مختصة في القطاع.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الجلسات التشاورية جاءت ضمن سلسلة جلسات تعقدها الوزارة في إطار جهودها لتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وقالت إن الوزارة نظمت مطلع العام الحالي جلسة تشاورية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، للتعريف بالفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم خلال العام الحالي عقد مزيد من اللقاءات مع ممثلي القطاعات الاستثمارية لاستكشاف فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وبينت أن الجلسات التشاورية جاءت بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم الاستثمارات المحلية في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي الذي ينطوي على تنفيذ مجموعة مبادرات من شأنها أن تنهض بالاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.

وبينت أن اللقاء مع ممثلين من القطاعين العام والخاص في قطاع الصناعات الغذائية فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات، وطرح فرص استثمارية جديدة تسهم بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعات الغذائية.

وأضافت أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم محفزات الاقتصاد، إذ يرفد سوق العمل بآلاف الفرص، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويعتبر محركاً للعديد من القطاعات الاقتصادية والصناعات الفرعية المهمة، مؤكدة أن دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الزراعي باعتباره المصدر الرئيس لمدخلات الإنتاج للصناعات الغذائية.

من جانبه، عرض الحنيفات أهم الحوافز الاستثمارية التي طرحتها وزارة الزراعة لدعم الأمن الغذائي، مثل مشروع مجمع الصناعات الغذائية في لواء الأغوار الجنوبية، مشيرا إلى رصد 3 ملايين دينار لإنشاء مصانع زراعية غذائية، وطرح مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية.

وأوضح أن وزارة الزراعة ستتحمل إيجارات "هناجر" بحوالي مليون دينار خلال السنوات الخمس لدعم الصناعات الزراعية الأردنية لتحل محل المستوردات الغذائية من الخارج.

وجرى خلال الجلسة التشاورية استعراض الحوافز والإعفاءات التي أقرها قانون البيئة الاستثمارية المقدمة لقطاع الصناعات الغذائية، وأهم الفرص الاستثمارية التي اطلقتها وزارة الاستثمار على منصة (invest) ومنها فرص في قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية والتحديات التي يواجهها القطاع وإيجاد الحلول المثلى لها.

--(بترا)





م م/ ن ح/ ع ط

10/03/2024 20:12:36