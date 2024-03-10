المجموعة الأردنية تطلق خط نقل من المفرق والزرقاء لتلفريك عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اتفاقية مع شركة احمد وعبد الحميد البدارين "مجموعة البدارين إخوان للنقل السياحي المتخصص" لدعم السياحة الداخلية، وذلك من خلال استحداث خط نقل مباشر من محافظات المفرق والزرقاء إلى تلفريك عجلون والعودة، وبأسعار تشجيعية.

ووقع الاتفاقية مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، والمدير التنفيذي لشركة البدارين عبد الحميد البدارين.

وبحسب بيان المجموعة الأردنية اليوم الأحد؛ أكّد عرفات أن الاتفاقية تهدف إلى إثراء تجربة الزائر والترويج لتلفريك عجلون، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستخضع لتقييم خلال الفترة المقبلة ودراسة التحديات ومجالات التطوير.

وأضاف أن المناطق التنموية تعمل حالياً على دراسة المواقع الأثرية والسياحية في عجلون وإضافتها لمسارات التنقل مستقبلاً لتوفير خيارات أكثر للزائرين.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة البدارين، إن الاتفاقية تأتي في صلب التوجيهات الملكية لدعم هذه الوجهة السياحية الوطنية الجديدة، مشيراً الى أن العمل بخط النقل الجديد ستنطلق أولى رحلاته المباشرة إلى تلفريك عجلون اعتباراً من العاشر من شهر رمضان المبارك بعد الانتهاء مباشرةً من الصيانة الروتينية المجدولة، وذلك من خلال ثلاث محطات؛ الأولى من محافظة الزرقاء، والثانية من محافظة المفرق منطقة القصبة، فيما المحطة الثالثة من محافظة المفرق منطقة مثلث صبحا.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر النقل للركاب ستتراوح ما بين دينارين ونصف والخمسة دنانير بحسب الفئة العمرية، ومجانا للأطفال ممن أعمارهم 3 سنوات فما دون.

وبيّن عرفات، أن الموسم الصيفي للتلفريك يبدأ اعتباراً من الأول من أيار وحتى نهاية تشرين الأول من كل عام، لافتا الى أن بيع التذاكر سيكون من الساعة 11:00 صباحا وحتى 5:30 مساءً، فيما يبدأ الموسم الشتوي في الأول من تشرين الثاني وحتى نهاية نيسان من كل عام ، بحيث يبدأ بيع التذاكر من الساعة 11:00 صباحا وحتى 4:30 مساءً.

--(بترا)

م م/ب ع/ ع ط

10/03/2024 20:09:56