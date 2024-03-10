أمين عام سلطة وادي الأردن يطلع على الخدمات المقدمة للأغوار الشمالية والوسطى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
وادي الأردن 10 آذار(بترا)- نظمت سلطة وادي الأردن جلسة حوارية تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من سلطة وادي الأردن للمزارعين في الأغوار وتطوير عمل الموظفين.
وجرت أعمال الورشة بحضور مساعد الأمين العام لإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى المهندس فيصل الفقير ومديري المديريات وعدد من الموظفين.
وأكد أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة اعتزازه بكوادر سلطة وادي الأردن التي تنظم توزيع مياه الري في منطقة الأغوار كاملة بكمية ربع مليار متر مكعب سنويا من خلال قناة الملك عبدالله، مشيرا إلى الجهود المضنية لكوادر السلطة التي تديرها والتي تساهم في ديمومة تزويد المياه إلى المزارعين وشركات تزويد المياه.
وخلال اللقاء، قدمت جميع مديريات إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى شرحا مفصلا حول الخدمات المقدمة، مع التركيز على حلول مقترحة تساهم في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل.
حيث أبدى الحيصة اهتماما كبيرا بالطروحات التي قدمها الموظفون في المديريات، والتي كانت جميعها تصب في مصلحة سير العمل، مؤكدا التزامه التام بتقديم الدعم بكافة السبل المتاحة لغاية تقديم الخدمات للمواطنين في الأغوار بالصورة المثلى.
ومن جانب آخر، تناول إلقاء عدة طلبات تهدف إلى تحسين أوضاعهم وظروف العمل.
وشدد الحيصة على أن تحقيق العدالة الوظيفية يمثل أولوية قصوى، لكونها الأساس الذي تبنى عليه محاسبة الموظفين في حال تقصيرهم، تجاه تقديم الخدمات للمزارعين، داعيا الموظفين على بذل مزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة.
--(بترا)
و ن/ب ع/ ع ط
10/03/2024 20:07:24
MENAFN10032024000117011021ID1107958334
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