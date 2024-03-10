أمين عام سلطة وادي الأردن يطلع على الخدمات المقدمة للأغوار الشمالية والوسطى

MENAFN - Jordan News Agency)

وادي الأردن 10 آذار(بترا)- نظمت سلطة وادي الأردن جلسة حوارية تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من سلطة وادي الأردن للمزارعين في الأغوار وتطوير عمل الموظفين.

وجرت أعمال الورشة بحضور مساعد الأمين العام لإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى المهندس فيصل الفقير ومديري المديريات وعدد من الموظفين.

وأكد أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة اعتزازه بكوادر سلطة وادي الأردن التي تنظم توزيع مياه الري في منطقة الأغوار كاملة بكمية ربع مليار متر مكعب سنويا من خلال قناة الملك عبدالله، مشيرا إلى الجهود المضنية لكوادر السلطة التي تديرها والتي تساهم في ديمومة تزويد المياه إلى المزارعين وشركات تزويد المياه.

وخلال اللقاء، قدمت جميع مديريات إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى شرحا مفصلا حول الخدمات المقدمة، مع التركيز على حلول مقترحة تساهم في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل.

حيث أبدى الحيصة اهتماما كبيرا بالطروحات التي قدمها الموظفون في المديريات، والتي كانت جميعها تصب في مصلحة سير العمل، مؤكدا التزامه التام بتقديم الدعم بكافة السبل المتاحة لغاية تقديم الخدمات للمواطنين في الأغوار بالصورة المثلى.

ومن جانب آخر، تناول إلقاء عدة طلبات تهدف إلى تحسين أوضاعهم وظروف العمل.

وشدد الحيصة على أن تحقيق العدالة الوظيفية يمثل أولوية قصوى، لكونها الأساس الذي تبنى عليه محاسبة الموظفين في حال تقصيرهم، تجاه تقديم الخدمات للمزارعين، داعيا الموظفين على بذل مزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة.

--(بترا)

و ن/ب ع/ ع ط

10/03/2024 20:07:24