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الملك يدعو الله تخفيف معاناة الأشقاء في غزة ورفع الظلم عنهم

3/10/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان آذار 10 (بترا) - دعا جلالة الملك عبد الله الثاني في منشور على (اكس) اليوم الأحد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، الله العلي القدير أن يخفف من معاناة أشقائنا في غزة ورفع الظلم عنهم.
وقال جلالته في المنشور " الحمد لله الذي بلغنا شهر الرحمة والغفران، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خفف من معاناة أشقائنا في غزة وارفع الظلم عنهم"
--(بترا )
ع ط
10/03/2024 20:03:06

MENAFN10032024000117011021ID1107958333

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