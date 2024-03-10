الملك يدعو الله تخفيف معاناة الأشقاء في غزة ورفع الظلم عنهم

الملك يدعو الله تخفيف معاناة الأشقاء في غزة ورفع الظلم عنهم
التاريخ
3/10/2024 2:39:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان آذار 10 (بترا) - دعا جلالة الملك عبد الله الثاني في منشور على (اكس) اليوم الأحد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، الله العلي القدير أن يخفف من معاناة أشقائنا في غزة ورفع الظلم عنهم.
وقال جلالته في المنشور " الحمد لله الذي بلغنا شهر الرحمة والغفران، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خفف من معاناة أشقائنا في غزة وارفع الظلم عنهم"
--(بترا )
ع ط
10/03/2024 20:03:06
MENAFN10032024000117011021ID1107958333
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