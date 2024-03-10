وزير الإدارة المحلية يطلع على إنجازات بلدية بني عبيد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10 آذار(بترا)-اطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الأحد، على إنجازات وتطلعات بلدية بني عبيد، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مبنى البلدية، التقى خلالها رئيس وأعضاء لجنة البلدية.

وأكد كريشان خلال الزيارة التي رافقه فيها أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، والأمين العام للشؤون الفنية بالوكالة المهندس أسامة كعنان، أن الوزارة حريصة على دعم البلديات لتقوم بدورها الخدماتي والتنموي، وذلك ترجمة للرؤى الملكية السامية باعتبارها إحدى ركائز التطوير والإصلاح.

واستمع كريشان خلال اللقاء إلى ملخص حول الجهود التي بذلتها وتبذلها لجنة البلدية والإنجازات التي تحققت، والتي من أهمها النافذة الواحدة التي تضم (رخص المهن، وضريبة الأبنية والمسقفات، والدائرة المالية، وقسم التحققات)، إلى جانب تطبيق نظام رخص المهن الجديد.

من جانبه، أَطلع رئيس لجنة البلدية المهندس جمال أبو عبيد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على إنجازات البلدية للعام الماضي 2023، وخطتها للعام 2024، والتي من أبرزها تصديق موازنة البلدية للعام 2024، وإعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، وتفعيل وفصل نظام المسقفات من خلال وزارة المالية، وإنشاء محكمة للبلدية، إضافة إلى تعزيز آليات البلدية وتعيين عمال الوطن، وتعيينات الوظائف الأخرى من خلال ديوان الخدمة المدنية.

وقال أبو عبيد إنه سيطرح أربعة عطاءات لخلطات اسفلتية وسيتم البدء بها اعتبارا من مطلع نيسان المقبل.

حضر اللقاء النواب محمد الشطناوي ووائل رزوق ومحمد العكور، ومتصرف لواء بني عبيد جمال الخريشا ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني.

--(بترا)

س ع/ب ع/ ع ط

10/03/2024 19:33:46