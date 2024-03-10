وزير الإدارة المحلية يطلع على إنجازات بلدية بني عبيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 10 آذار(بترا)-اطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الأحد، على إنجازات وتطلعات بلدية بني عبيد، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مبنى البلدية، التقى خلالها رئيس وأعضاء لجنة البلدية.
وأكد كريشان خلال الزيارة التي رافقه فيها أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، والأمين العام للشؤون الفنية بالوكالة المهندس أسامة كعنان، أن الوزارة حريصة على دعم البلديات لتقوم بدورها الخدماتي والتنموي، وذلك ترجمة للرؤى الملكية السامية باعتبارها إحدى ركائز التطوير والإصلاح.
واستمع كريشان خلال اللقاء إلى ملخص حول الجهود التي بذلتها وتبذلها لجنة البلدية والإنجازات التي تحققت، والتي من أهمها النافذة الواحدة التي تضم (رخص المهن، وضريبة الأبنية والمسقفات، والدائرة المالية، وقسم التحققات)، إلى جانب تطبيق نظام رخص المهن الجديد.
من جانبه، أَطلع رئيس لجنة البلدية المهندس جمال أبو عبيد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على إنجازات البلدية للعام الماضي 2023، وخطتها للعام 2024، والتي من أبرزها تصديق موازنة البلدية للعام 2024، وإعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، وتفعيل وفصل نظام المسقفات من خلال وزارة المالية، وإنشاء محكمة للبلدية، إضافة إلى تعزيز آليات البلدية وتعيين عمال الوطن، وتعيينات الوظائف الأخرى من خلال ديوان الخدمة المدنية.
وقال أبو عبيد إنه سيطرح أربعة عطاءات لخلطات اسفلتية وسيتم البدء بها اعتبارا من مطلع نيسان المقبل.
حضر اللقاء النواب محمد الشطناوي ووائل رزوق ومحمد العكور، ومتصرف لواء بني عبيد جمال الخريشا ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني.
--(بترا)
س ع/ب ع/ ع ط
10/03/2024 19:33:46
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