وزير التعليم العالي : نظام الأنشطة الحزبية هدفه مأسسة النظام وتطويره بالجامعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا) أمين الرواشدة - أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أنّ نظام الأنشطة الحزبية هدفه مأسسة وتطوير الأنشطة الحزبية في الجامعات، بما يكفل إيجاد مساحات من الحرية للطلاب، ولا يضر بالعملية التعليمية ويضمن حيادية الجامعات كمؤسسات حاضنة للنشاط الطلابي وليست طرفاً فيه.

وقال محافظة، خلال ورشة عقدها معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في البحر الميت، إنّ المرحلة المقبلة مهمة في إزالة شكوك الطلاب تجاه العمل الحزبي، وتعزيز المسار الجديد الذي جرى تدشينه مع لجنة تحديث المنظومة السياسية، ويسعى إلى إدماج الشباب في الحياة العامة وإيجاد مساحات آمنة لهم في العمل والنشاط الحزبي.

وفي تعقيبه على نقاشات دارت بين عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية والمسؤولين عن الأنشطة الحزبية في العمادات، أشار محافظة إلى أنّه ليس المطلوب من الجامعات أن تقوم بدور الأحزاب باستقطاب الطلاب للعمل الحزبي، بل توفير بيئة حاضنة ومساحات آمنة تذيب هواجس ومخاوف الطلاب من ممارسة العمل السياسي والحزبي.

وأكّد وزير التعليم العالي أهمية العمل بروح النظام وفلسفة المرحلة الجديدة لا القيود الحرفية في النظام، وأهمية إيجاد بيئة إيجابية بين الطلاب وعمادات شؤون الطلبة.

من جهتهم، قدّم عمداء شؤون الطلبة في الجامعات، ومسؤولو الأنشطة الحزبية فيها، عرضاً لما قامت به الجامعات خلال الفترة الماضية، بخاصة بعد إقرار نظام الأنشطة الحزبية، وأشاروا إلى أنّ أغلبها أسست شعبا ووحدات خاصة بالأنشطة الحزبية

وقالوا إن جميع الجامعات ستشهد انتخابات لاتحادات الطلاب خلال الفصل الدراسي الحالي، وأنّ هناك أنشطة عديدة بدأت تمارسها الأحزاب في الجامعات، وأنّ أغلب الجامعات عدلت تعليماتها بما يتوافق مع المرحلة الجديدة التي تسمح بالنشاط الحزبي.

وأشار عمداء شؤون الطلبة إلى تحديات عديدة ما تزال قائمة وفي مقدمتها استمرار خوف نسبة كبيرة من الطلاب من ممارسة النشاط الحزبي، بوصفه كان محظوراً في المرحلة السابقة، وأنّ هناك قلقاً وتحفظاً لدى أسر كثير من الطلاب من انخراط أبنائهم في العمل الحزبي، وضعفا في إقبال الأحزاب وقدرتها على إقناع الطلاب بجدوى العمل الحزبي ونجاعته.

وأكد العديد من عمداء شؤون الطلبة أنّ كثيراً من القيود على العمل الحزبي جرى التخلص منها، من بينها مواد تشترط في بعض المنح المقدمة عدم ممارسة العمل الحزبي على الطلاب الحاصلين عليها، فضلاً عن إزالة أي عقوبة على النشاط الحزبي في الجامعات من التعليمات والأنظمة.

من جهته قدّم الدكتور أنيس منصور، أستاذ القانون في جامعة فيلادلفيا، شرحاً لنظام الأنشطة الحزبية وانعكاساته الواقعية، وأجاب عن أسئلة عمداء شؤون الطلبة والمشاركين في الخلوة.

وقال إنّ النظام هو متمم ضروري لقانون الأحزاب، الذي وضع نصوصاً واضحة بالسماح بالعمل الحزبي في الجامعات وعدم جواز حظره، ومحاسبة من يقوم بذلك، فجاء النظام ليؤطر هذه المرحلة الجديدة بصورة واضحة.

من جهته أشار منسق المشروع في معهد السياسة والمجتمع، أحمد القضاة، إلى أنّ هذه الخلوة تأتي ضمن مشروع سياسوميتر، الذي أطلقه معهد السياسة والمجتمع مع صندوق الملك عبدالله الثاني، لتطوير مهارات 250 طالباً في الجامعات الحكومية في مجال العمل الحزبي والسياسي، ليكونوا نواة للتأثير على الطلاب الآخرين وتذليل الحواجز التي تحول دون الانخراط في الشأن العام والسياسي.

وبيّن القضاة أن مشروع سياسوميتر يركز على أساسيات العمل الحزبي وآليات تصنيف الأحزاب إضافة إلى مفاهيم عامة في الديمقراطية والتعددية والمواطنة وحقوق الإنسان ومؤسسات الدولة.

وقال إن المعهد سيعمل مع شركائه خلال المرحلة المقبلة على تجسير الفجوة وزيادة التواصل الفعّال بين الجامعات وكليات المجتمع من جهة، والأحزاب من جهة أخرى خصوصاً أننا مقبلون على مرحلة انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات والانتخابات البرلمانية.

من جهتها قدّمت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع، رشا فتيان، في افتتاح الورشة، تأطيراً لأهدافها وغاياتها، وذكرت أنها تضم عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية ومسؤولي الأنشطة الحزبية والعديد من الأساتذة المؤثرين والناشطين في الجامعات، لتبادل الأراء في التحضير للانتخابات الطلابية الوشيكة وفي مراجعة وتقييم ما إنجازه والتحديات التي تواجه تعزيز المساحات المتعلقة بالأنشطة الحزبية في الجامعات.

--(بترا)

أ ر/ ع ط

10/03/2024 19:29:50