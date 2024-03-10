عجلون : حركة شرائية نشطة استعدادا لشهر رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 10 آذار (بترا) – علي فريحات- شهدت الأسواق والمحال التجارية في محافظة عجلون حركة شرائية نشطة من قبل المواطنين لشراء المستلزمات لشهر رمضان الفضيل.

وأنهت المديريات الرسمية والدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال الشهر من خلال وضع خطط تنفيذية ورقابية خلال الشهر الفضيل عبر جولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية وتكثيف الرقابة على الأسواق وتنظيم الحركة المرورية وتوفير جميع السلع اللازمة للمواطنين.

وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة و السلامة العامة الدكتور قبلان الشريف، إنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التشاركية ما بين الدوائر المعنية وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق لمنع الاحتكار والتأكد من صلاحيات المواد الغذائية المعروضة خلال الشهر الفضيل وضمان توفر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار ومتابعة شكاوى المواطنين وتوعية التجار التقيد بالأسعار ووضعها على السلع.

وبين انه سيتم متابعة الحد من أزمات السير التي تشهدها المحافظة خاصة في قبيل الإفطار وفترة الذروة وما بعدها وتكثيف تواجد المحطات الأمنية في الأسواق التجارية والمواقع الحيوية ومتابعة الحركة المرورية.

--(بترا)

ع.ف/ف ق /ع ط

10/03/2024 19:11:32