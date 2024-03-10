عجلون : حركة شرائية نشطة استعدادا لشهر رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 10 آذار (بترا) – علي فريحات- شهدت الأسواق والمحال التجارية في محافظة عجلون حركة شرائية نشطة من قبل المواطنين لشراء المستلزمات لشهر رمضان الفضيل.
وأنهت المديريات الرسمية والدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال الشهر من خلال وضع خطط تنفيذية ورقابية خلال الشهر الفضيل عبر جولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية وتكثيف الرقابة على الأسواق وتنظيم الحركة المرورية وتوفير جميع السلع اللازمة للمواطنين.
وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة و السلامة العامة الدكتور قبلان الشريف، إنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التشاركية ما بين الدوائر المعنية وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق لمنع الاحتكار والتأكد من صلاحيات المواد الغذائية المعروضة خلال الشهر الفضيل وضمان توفر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار ومتابعة شكاوى المواطنين وتوعية التجار التقيد بالأسعار ووضعها على السلع.
وبين انه سيتم متابعة الحد من أزمات السير التي تشهدها المحافظة خاصة في قبيل الإفطار وفترة الذروة وما بعدها وتكثيف تواجد المحطات الأمنية في الأسواق التجارية والمواقع الحيوية ومتابعة الحركة المرورية.
--(بترا)
ع.ف/ف ق /ع ط
10/03/2024 19:11:32
MENAFN10032024000117011021ID1107958329
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