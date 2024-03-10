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اتفاقية بين جامعتي آل البيت والاسراء

3/10/2024 2:39:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 10 آذار ( بترا ) -وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير ورئيس جامعة الإسراء الدكتور محمد حامد اليوم اتفاقية تعاون علمي وبحثي حيث نصت الاتفاقية على تنفيذ المشاريع البحثية وتقديم خدمات الفحوص المخبرية المتخصصة والتدريب على الأجهزة والتحاليل المتخصصة .
وجاء توقيع الاتفاقية في اعقاب بحث سبل التعاون البحثي والعلمي والأكاديمي المشترك ما بين الجامعتين .
وقدم نصير نبذة عن مسيرة الجامعة ونشأتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها التدريسية ومشاريعها البحثية وتطلعاتها المستقبلية .
واشار حامد الى التعاون المثمر البناء في المستقبل القريب ما بين الجانبين لتعزيز الشراكة الحقيقية ودعم مشيرة البحث العلمي على مستوى الجامعات الأردنية .
--(بترا )
ه ق / ع ط
10/03/2024 19:09:06

MENAFN10032024000117011021ID1107958328

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