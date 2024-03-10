اتفاقية بين جامعتي آل البيت والاسراء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 10 آذار ( بترا ) -وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير ورئيس جامعة الإسراء الدكتور محمد حامد اليوم اتفاقية تعاون علمي وبحثي حيث نصت الاتفاقية على تنفيذ المشاريع البحثية وتقديم خدمات الفحوص المخبرية المتخصصة والتدريب على الأجهزة والتحاليل المتخصصة .
وجاء توقيع الاتفاقية في اعقاب بحث سبل التعاون البحثي والعلمي والأكاديمي المشترك ما بين الجامعتين .
وقدم نصير نبذة عن مسيرة الجامعة ونشأتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها التدريسية ومشاريعها البحثية وتطلعاتها المستقبلية .
واشار حامد الى التعاون المثمر البناء في المستقبل القريب ما بين الجانبين لتعزيز الشراكة الحقيقية ودعم مشيرة البحث العلمي على مستوى الجامعات الأردنية .
--(بترا )
ه ق / ع ط
10/03/2024 19:09:06
MENAFN10032024000117011021ID1107958328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.