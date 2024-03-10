شرطة الاحتلال تنشر دوريات مكثفة بمحيط المسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 آذار (بترا)- أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود انتشار كبير لقوات الأمن الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، خوفا من اضطرابات عنيفة مع بدء شهر رمضان المبارك.

وكان الاحتلال قد شدد من إجراءاته في محيط المسجد الأقصى منذ 7 تشرين الأول الماضي، ودعا عدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض قيود على وصول فلسطينيي الضفة الغربية والخط الأخضر إلى المسجد الأقصى.

ودعت الفصائل الفلسطينية وقيادات إسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان؛ لحمايته من اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين.

إلى ذلك، شرع مستوطنون متطرفون اليوم، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار معتز بشارات في بيان، إن عددا من المستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية، ذات طابع سياحي، جنوب عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

وأشار إلى أن الساكوت من المناطق الطبيعية الجميلة والخلابة في الأغوار الشمالية، وغنية بالحياة الزراعية، وتعد من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، يحيطها عدة مستوطنات زراعية، تقدر مساحتها 10 آلاف دونم، وكان فيها 47 مضخة مياه، و17 بئر ارتوازية، عدا عن الينابيع المنتشرة.

وتشهد عين الساكوت الحدودية منذ أشهر، حركة مستوطنين نشطة بين الحين والآخر، ويستولون على مساحات من الأراضي الزراعية للفلسطينيين في المنطقة.

--(بترا)

م ف/م ف/ ع ط

10/03/2024 19:05:12