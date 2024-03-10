أوقاق جرش تعد خطة لاستقبال رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 10 آذار (بترا) علي فريحات- قال مدير أوقاف محافظة جرش باسم الزعبي إن المديرية وضعت خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان الفضيل، تتضمن تجهيز المساجد وصيانتها والبالغ عددها قرابة 370 مسجدا، مبينا أنه سيتم عقد أربعة مجالس علمية هاشمية، ودعوة علماء دين لتقديم محاضرات دينية تفاعلية داخل المساجد.
وأشار الزعبي إلى أنه سيتم التنسيق مع لجان الزكاة على إقامة إفطار جماعي للأيتام، يتضمن أنشطة لإدخال الفرح والسرور عليهم، مبينا بأنه تم مخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل عمل لجان الزكاة لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة في الشهر الفضيل.
وأوضح أنه سيتم تنظيم برامج ثقافية ومسابقات دينية داخل المساجد لنشر القيم الإيجابية.
--(بترا)
ع ف/ ع س/ف ق
10/03/2024 18:56:36
MENAFN10032024000117011021ID1107958325
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