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أوقاق جرش تعد خطة لاستقبال رمضان

3/10/2024 2:39:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 10 آذار (بترا) علي فريحات- قال مدير أوقاف محافظة جرش باسم الزعبي إن المديرية وضعت خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان الفضيل، تتضمن تجهيز المساجد وصيانتها والبالغ عددها قرابة 370 مسجدا، مبينا أنه سيتم عقد أربعة مجالس علمية هاشمية، ودعوة علماء دين لتقديم محاضرات دينية تفاعلية داخل المساجد.
وأشار الزعبي إلى أنه سيتم التنسيق مع لجان الزكاة على إقامة إفطار جماعي للأيتام، يتضمن أنشطة لإدخال الفرح والسرور عليهم، مبينا بأنه تم مخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل عمل لجان الزكاة لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة في الشهر الفضيل.
وأوضح أنه سيتم تنظيم برامج ثقافية ومسابقات دينية داخل المساجد لنشر القيم الإيجابية.
--(بترا)
ع ف/ ع س/ف ق
10/03/2024 18:56:36

MENAFN10032024000117011021ID1107958325

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