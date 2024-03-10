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مدير الأمن العام يرعى مراسم تخريج دفعة من مستجدي الأمن العام

3/10/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، المنعقدة لدى مدرسة تدريب قوات الدرك - الكفرين.
وبدأت مراسم التخريج بالسلام الملكي، ثم تفقد مدير الأمن العام طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، عكس المستوى التدريبي المتطور الذي خضعوا له خلال فترة الإعداد والتدريب.
وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب، عدداً من المساقات العلمية والعملية، والتي تأتي ضمن خطط مديرية الأمن العام التدريبية الخاصة بإعداد وتطوير العنصر البشري لديها، وصقل مهاراتهم، وتوجيه طاقاتهم، عبر منظومة رائدة تقدم التدريب الشمولي والمتخصص في مختلف مجالات العلوم الأمنية والإنسانية.
وقال آمر مدرسة تدريب قوات الدرك، إن هذه الكوكبة الجديدة من فرسان الأمن العام، أنهوا تدريبهم التأسيسي، ليلتحقوا بزملائهم في ميادين الشرف والبطولة، بعد أن تسلحوا بالعلم والمعرفة، حاملين رسالة الأمن العام، القائمة على الاحترافية في تنفيذ الواجبات الأمنية، وتقديم الخدمات الإنسانية، خدمةً للوطن والمواطن، وتحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي نهاية التخريج، الذي حضره عدد من ضباط الأمن العام، وذوو الخريجين، وزَّع اللواء المعايطة، الجوائز التقديرية على مستحقيها.
--(بترا)
ل م/ن ح/رق
10/03/2024 18:42:18

MENAFN10032024000117011021ID1107958324

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